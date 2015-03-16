Marka Dünyasının “Anı Yaşa” Telaşı Neden?

Youtube reklamlarını anında geçenlerdenim ama bu öğlen Durex`i görünce durum değişti. İşleri, Türkiye olsun, yurtdışı olsun üst noktalara dokunduğundan durup sonuna kadar izledim. Kampanya “Connect” hashtag i ile –anı yaşa- mesajı veriyor. Pek çok markanın son dönemde sıkça yaptığı gibi. Altta link var, işin kalitesi bu kez konumuz değil. Yine de link aşağıda.

Mevzu: “Ne oldu bu hedef kitleye de tüketicilere de anı yaşamıyor, nasıl bu hale geldik, ihtiyacın hatta uyarının sebebi ne?” Cidden ne oldu bize?

Anladığım kadarıyla durum ülkemize özel değil global olarak anı yaşa(ya)mıyoruz. Suçlu çoğunlukla sosyal hesaplar, akıllı telefonlar ve başkalarının hayatına duyulan merakın yüksek derecelerde gezmesi olarak gösteriliyor. Peki, bir yerde doğru. Ancak bu tespitle yine de derine inemiyoruz çünkü hayattan kopacak kadar sohbetler esnasında telefonlara dalıyorsak, stalkerlık olsun kim nerdecilik olsun oynuyorsak, kendi yaşam tarzımızda bir sorun olmalı ki oraya bakmak istemiyoruz.

Yani akıllı telefonlar, sosyal ağlar çok masum değil ama tam olarak suçlu da sayılmaz. İşsizlik ayrı bir sorunken, çalışanlar vaktim yok, yoğunum bahanesini neredeyse gururla sevdiklerine sunuyor. Herkes yoğun, marifet iş çıkışı bir saat de olsa çevrenizdekilere vakit ayırmak. Hem o kadar yorgunsanız, böyle bir yerde oturamayacak kadar, zaten işinizi sevmiyor olabilirsiniz. Ülkemizde zor tabii işini sevmek, ben o konuda şanslı olanlardanım. Yoksa marketing işi yapan çok mühendis tanıyorum. Yine de bir cesaret sevdiğiniz işin peşinden gidebilirsiniz, Bir saniyelik cesaret. O cesaretle engellere de gülerek yaklaşabilirsiniz.

Hayat bir dakika içerisinde değişiyor diye boşa demiyorlar. Ama işte bu kadar basit, tamamen kendine bağlı bir şeyi çoğu kişi yapmıyor, sadece söylenmek ve kendini yıpratan söylemler var ortada. E markalar durur mu? Anı yaşayın diyerek hoş bir uyarıyla ürününe sempati bile duydurur. Sonuçta gözlem o yönde.

Hayat zaten sıkıntılı, sürprizli, bir öyle bir böyle… Anı yaşa derken, evde kitap okurken, hiçbir şey yapmama keyfi yaşarken bile huzur kastediliyor. Büyük güzellikler de olur ama kötülükler de. Hayatın size kastı yok. Elinizde olan şeyler için harekete geçin, elinizde olmayan bir şeyse bırakın üzülün. Geçecek sonunda, hep geçti, unutmayın, hatırlayın.

Coca-Cola olsun, Durex olsun boşa konuşmuyor. Tamam amaç ürünü satmak elbette. Fakat bu kadar marka aynı anda farklı yollarla aynı şeyi söylüyorsa sorun markada değil hedef kitlede. Onlar sadece büyük ihtiyaca oynuyor.

Yazıyı bitirirken size Queen’in Under Pressure’nı armağan ediyorum. Keyifli ve mesaj kaygısı taşıyor ;)

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