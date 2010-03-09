Carrefour’da Kadınlar Günü

Birçoğumuzun bildiği gibi dün, yani 8 Mart, Kadınlar Günü’ydü. Birçok firmanın kadınlara özel gazete ilanlarıyla kutlamayı tercih ettiği bu günde Carrefour sıradışı ve cesaret isteyen bir şey yaptı ve kozmetik ve yüz bakımı reyonunu hiçbir marka farkı olmaksızın %50 indirime soktu. Bu promosyonun duyurusunu da birkaç gün önceden yayına ve basıma giren ve klasik Carrefour reklamı tarzı olan anons şeklindeki sade reklamlarıyla ulusal TV ve gazetelerde duyurdu. İndirim kararının pazarlık aşamasını bilemesem de L’oreal’in neredeyse tüm markalarıyla (Garnier, Maybelline, vs.), Hunca Kozmetik’in She markasıyla, Henkel’in Diadermine markasıyla, P&G’nin Max Factor ve Olay markalarıyla yer aldığı Carrefour standlarında akşamüzeri 16.00 gibi neredeyse hiç ürün kalmadı. Bir kadın olarak alışveriş, bir marketolog olarak gözlem yaptığım bu bir günlük promosyonu, Carrefour (en azından Nautilus) şubesi sorunsuz olarak yönetti diyebilirim. Promosyonun uygulamasına yönelik olumlu noktaları şunlardı:

Normal zamanlardakine ek olarak birçok destek satış görevlisi getirildi ve hepsi markalarında uzman kişilerdi.

Fiyatlar indirim öncesi şişirilmemişti, hatta markaların kendi indirimleri varsa onlar da hesaba katılarak ekstra indirim uygulanmıştı.

Satış personeli son derece sabırlı ve kibardı.

Olumsuz diye nitelendirebileceğim süreçler ise tabii ki rafların erken boşalması, geç gelenlerin aradıklarını bulamaması ve bu yoğunluğa alışık olmayan reyon önünde kalabalık grupların birikmesi oldu ki tümü de son derece tahmin edilebilir olumsuzluklar. Aşağıdaki fotoğraf bu promosyon esnasında Carrefour Nautilus’ta çekilmiştir:

Yaptığım araştırmada Carrefour’un geçtiğimiz yıl da Kadınlar Günü ve Anneler Günü’nde bu uygulamayı yaptığını öğrendim. Büyük ihtimalle zararına satışların gerçekleştiği bu promosyonun finansal olarak çok az bir faydası olabilir ki bu da hipermarkete ana hedef kitle olan ev alışverişi yapan bayan müşteriyi bu duyuruyla çekmek ve promosyon nedeniyle gelenlerin en azından birkaç reyona daha uğrayarak arttıracağı trafiktir. Buna ek olarak, tam olarak hedef kitlenin alışveriş yapacağı bir ürün grubunu indirime sokması “ilişkisel pazarlama” adına Carrefour için çok olumlu ve hassas bir imaj çiziyor. Olumsuz yansımaları ise bu tip günlere getirilen en büyük eleştiri olan tüketimi körüklemesi olacaktır, ki yerinde bir eleştiridir ancak konu ihtiyaç dışı ve zevk için tüketim olduğunda tüketiciye ve bilincine güvenmekten başka çare yok gibi gözüküyor.

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