Carrefour’da Kadınlar Günü

Birçoğumuzun bildiği gibi dün, yani 8 Mart, Kadınlar Günü’ydü. Birçok firmanın kadınlara özel gazete ilanlarıyla kutlamayı tercih ettiği bu günde Carrefour sıradışı ve cesaret isteyen bir şey yaptı ve kozmetik ve yüz bakımı reyonunu hiçbir marka farkı olmaksızın %50 indirime soktu. Bu promosyonun duyurusunu da birkaç gün önceden yayına ve basıma giren ve klasik Carrefour reklamı tarzı olan anons şeklindeki sade reklamlarıyla ulusal TV ve gazetelerde duyurdu. İndirim kararının pazarlık aşamasını bilemesem de L’oreal’in neredeyse tüm markalarıyla (Garnier, Maybelline, vs.), Hunca Kozmetik’in She markasıyla, Henkel’in Diadermine markasıyla, P&G’nin Max Factor ve Olay markalarıyla yer aldığı Carrefour standlarında akşamüzeri 16.00 gibi neredeyse hiç ürün kalmadı. Bir kadın olarak alışveriş, bir marketolog olarak gözlem yaptığım bu bir günlük promosyonu, Carrefour (en azından Nautilus) şubesi sorunsuz olarak yönetti diyebilirim. Promosyonun uygulamasına yönelik olumlu noktaları şunlardı:
- Normal zamanlardakine ek olarak birçok destek satış görevlisi getirildi ve hepsi markalarında uzman kişilerdi.
- Fiyatlar indirim öncesi şişirilmemişti, hatta markaların kendi indirimleri varsa onlar da hesaba katılarak ekstra indirim uygulanmıştı.
- Satış personeli son derece sabırlı ve kibardı.
Olumsuz diye nitelendirebileceğim süreçler ise tabii ki rafların erken boşalması, geç gelenlerin aradıklarını bulamaması ve bu yoğunluğa alışık olmayan reyon önünde kalabalık grupların birikmesi oldu ki tümü de son derece tahmin edilebilir olumsuzluklar. Aşağıdaki fotoğraf bu promosyon esnasında Carrefour Nautilus’ta çekilmiştir:
Yaptığım araştırmada Carrefour’un geçtiğimiz yıl da Kadınlar Günü ve Anneler Günü’nde bu uygulamayı yaptığını öğrendim. Büyük ihtimalle zararına satışların gerçekleştiği bu promosyonun finansal olarak çok az bir faydası olabilir ki bu da hipermarkete ana hedef kitle olan ev alışverişi yapan bayan müşteriyi bu duyuruyla çekmek ve promosyon nedeniyle gelenlerin en azından birkaç reyona daha uğrayarak arttıracağı trafiktir. Buna ek olarak, tam olarak hedef kitlenin alışveriş yapacağı bir ürün grubunu indirime sokması “ilişkisel pazarlama” adına Carrefour için çok olumlu ve hassas bir imaj çiziyor. Olumsuz yansımaları ise bu tip günlere getirilen en büyük eleştiri olan tüketimi körüklemesi olacaktır, ki yerinde bir eleştiridir ancak konu ihtiyaç dışı ve zevk için tüketim olduğunda tüketiciye ve bilincine güvenmekten başka çare yok gibi gözüküyor.
16 Responses to Carrefour’da Kadınlar Günü
Anonymous March 11, 2010
düzeltmek gibi olmasın ama; 8 Mart kadınlar gününde uzun süredir tüm kozmetik firmalarının ortak kararı ile tüm account ve kozmetiklerde %50 indirim uygulanmakta.. carrefour'a özgü bir durum değil yani bu…
Ezgi March 11, 2010
Dediğin doğruymuş 2009'da da Migros vs. bu uygulamayı yapmış. O zaman şöyle diyeyim, iletişim ve operasyon kısmında Carrefour kısmen daha başarılıydı, ulusal mecralarda çok iyi tanıtım yapmışlar.
Anonymous March 12, 2010
Bu uygulama uzun zamandır yapılmakta. Carrefour un yanısıra Migros ve Tansaş ta kozmetiğin %50 indirimli olmasının yanında tüm çikolatalarda 1 alana bir bedeva kampanyası düzenlendi. Tüm özel günlerde ulusal ve yerel zincir mağazalarda bu tip uygulamalarla karşılaşmak mümkün.
hande May 6, 2010
arkadaşlar geçen sene anneler gününde indirim yapıldığından emin misiniz?ben internetten araştırdım öyle bir yazı göremedim.bu sene herhangi bir duyuru olmadı dimi?biginiz varsa yardımcı olabilir misiniz?
Ezgi Merdin May 6, 2010
Merhaba Hande,
aşağıdaki örnekteki gibi bloglarda 2009 yılında da bu indirimin uygulandığını görüyoruz:)
http://fndkfaresi.blogspot.com/2009/05/carrefour-anneler-gunu-kozmetik.html
Bu sene de Migros tanıtımını bilmesem de Carrefour tarafından tam boy gazete ilanları vs ile bu indirim birkaç gün öncesinden yoğun şekilde tanıtıldı.
hande May 6, 2010
ezgicim gecen sene kadınlar gününde carrefourun makyaj ürünlerindeki %50 indirimin yapıldığını biliyorum. Bu senede kadınlar gününde yapıldı aynı indirim.gittim bizzat aldım bikaç şey:)Bu pazar anneler gününde indirim var mı onu merak ediyorum.Eğer bu konuda bilgin varsa ve bu konuda internette ilanı varsa yollar mısın?Çok mu yazdım ne:D
Ezgi Merdin May 7, 2010
Bu sene için bir bilgim yok, tekrarlar diye düşünüyorum. Reklamlardan takip edeceğim :)
hande May 7, 2010
ezgicim hangi şehirde oturuyosun bilmiyorum ama kipa varsa oturduğun şehirde bugünden itibaren 3 gün boyunca makyaj ve yüz bakım ürünlerinde %50 İNDİRİM VAR:)
hande May 7, 2010
carrefour dan haberim yok daha:)
Marty May 18, 2016
It’s about time sonomee wrote about this.
car insurance June 4, 2016
JohnHas anyone gotten the 8740W with Dreamcolor with Nvidia to work under Linux?As soon as the Nvidia driver loads (of of them) the display goes darkExternal display works fine but there is no sign of the system seeing the Dreamcolor panelany clues?Thanks
car insurance quotes June 5, 2016
That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!
http://www.streetrefugee.com/ July 10, 2016
1a6Ã—ÂªÃ—Â•Ã—Â“Ã—Â” Ã—Â¢Ã—Âœ Ã—Â”Ã—Â”Ã—Â¡Ã—Â‘Ã—Â¨ Ã—Â”Ã—ÂžÃ—Â¤Ã—Â•Ã—Â¨Ã—Â˜Ã—Â™Ã—Â© Ã—ÂœÃ—Â™ Ã—Â©Ã—ÂÃ—ÂœÃ—Â” Ã—ÂœÃ—Â’Ã—Â‘Ã—Â™ Ã—ÂÃ—Â¨Ã—Â•Ã—Â‘Ã—Â”Ã—Â‘Ã—Â–Ã—ÂžÃ—ÂŸ Ã—Â”Ã—Â‘Ã—Â¢Ã—Â¨Ã—Âª Ã—Â”Ã—ÂÃ—Â© Ã—Â™Ã—Â© Ã—Â¦Ã—Â•Ã—Â¨Ã—Âš Ã—Â‘Ã—ÂžÃ—Â™Ã—ÂœÃ—Â•Ã—Â˜ Ã—Â”Ã—Â¢Ã—Â©Ã—ÂŸ, Ã—ÂœÃ—ÂœÃ—Â Ã—ÂÃ—Â¨Ã—Â•Ã—Â‘Ã—Â” Ã—Â”Ã—Â¢Ã—Â©Ã—ÂŸ Ã—Â™Ã—Â”Ã—Â™Ã—Â” Ã—Â“Ã—Â¨Ã—Âš Ã—Â”Ã—Â¤Ã—ÂªÃ—Â— Ã—Â•Ã—Â¢Ã—Â Ã—Â”Ã—Â–Ã—ÂžÃ—ÂŸ Ã—Â”Ã—Â•Ã—Â Ã—Â™Ã—Â—Ã—Â©Ã—Â™Ã—Âš Ã—ÂÃ—Âª Ã—Â”Ã—Â¤Ã—ÂªÃ—Â—Ã—ÂžÃ—Â” Ã—Â“Ã—Â¢Ã—ÂªÃ—Âš Ã—Â¢Ã—Âœ Ã—Â”Ã—Â•Ã—Â¡Ã—Â¤Ã—Âª Ã—ÂÃ—Â¨Ã—Â•Ã—Â‘Ã—Â”?Ã—Â”Ã—ÂÃ—Â Ã—Â™Ã—Â© Ã—Â¦Ã—Â•Ã—Â¨Ã—Âš Ã—ÂœÃ—Â¤Ã—ÂªÃ—Â— Ã—Â Ã—Â•Ã—Â¡Ã—Â£ Ã—Â§Ã—Â˜Ã—ÂŸ Ã—ÂœÃ—Â”Ã—Â–Ã—Â¨Ã—ÂžÃ—Âª Ã—Â—Ã—ÂžÃ—Â¦Ã—ÂŸ Ã—ÂœÃ—ÂÃ—Â©?Ã—ÂªÃ—Â•Ã—Â“Ã—Â”Ã—Â©Ã—ÂžÃ—Â¢Ã—Â•Ã—ÂŸ21
http://teeninsurance.myfreeip.me/thrifty_insurance_rates_car_rental.xml July 20, 2016
Wow c’est super Michel, quel beau moment en famille et nous aurons ces superbes photos pour nous rappeler cette merveilleuse journÃ©e. Merci encore une fois xxx
http://www./ November 25, 2016
Hai provato allo Scholar’s Lounge in Via del Plebiscito? Forse Ã¨ l’unico pub a Roma che ha la Guinness cruda, non pastorizzata, direttamente dall’Irlanda… a me Ã¨ sembrata piacevolmente molto simile a quella che si trova a Temple Bar
zurich kfz versicherung telefonnummer kostenlos November 30, 2016
Hi John,I used to work in biotech labs and all our power cords were coming down from the ceiling – you just reached up and pulled one down as you needed it. That was for safety as it reduced the risk of electric shock when something got spilled. Quite a good system as long as you remembered not to whack your head on a dangling plug!