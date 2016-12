Brandmarker 2012 'Sosyal' ve 'Oyun'la Baştan Çıkarıyor

Brandmarker geçtiğimiz yıl “”Boğaziçi”ndeki En Karşı Konulmaz Etkinlik”” başlığıyla dikkat çekmişti. Bu yılın odağında “”Sosyal”” ve “”Oyunlaştırma””nın olması dikkatinizi dağıtmasın; Brandmarker, halen Boğaziçi”ndeki en karşı konulmaz etkinlik.

Brandmarker, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen bir “Pazarlama İletişimi Kongresi”. 2012, 15. Brandmarker”a şahitlik edecek. Brandmarker özelinde çıtanın bir öğrenci organizasyonundan çok daha yukarılarda seyrettiğini söylemek mümkün; organizasyon içeriği de durumu özetler nitelikte.

17 – 23 Haziran 2012 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs”te düzenlenecek Brandmarker”ın akademik dünyadan ve iş dünyasından alanında uzmanlaşmış bir konuşmacı kadrosu var: Prof.Dr. Eser Borak, BJ Cunningham, Haluk Sicimoğlu (BBDO Türkiye), Cemil Ş. Türün (Yoğurtistan), (Engaginglab), Niels Van Der Linden (Dare To Do It Different), Alex Pages (eYeka), Vadi Efe (Dekathlon Buzz). Bu kadro, “”Sosyalleşen Marka İletişimi Stratejileri””, “”Sosyal Oyunlar”” ve “”Sosyal İletişim Kanalları”” başlıkları etrafında bir araya gelecek.

Gönül rahatlığıyla Brandmarker”ın kaçırmamanız gereken bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim.

17 Haziran”a kadar etkinlikle ilgili gelişmeleri Brandmarker Facebook hesabından ve resmi websitesinden takip edebilir; başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

