Tüm Şehir Markalar için Bir Sahne Olursa

Havaların ısınmasıyla beraber açıkhava reklamcılığında da yaratıcı girişimler göreceğiz gibi görünüyor.



Otobüs durağı dayama döşeme trendinden sonra (bu yazıda bulabilirsiniz), bina cephelerini oyun alanı olarak kullanmak, hatta “advergaming” için kullanmak yükselen trend. Geçtiğimiz günlerde alelade bir binayı değil, yüzlerce yıllık tarihi olan Rumeli Hisarı’nı dijital oyununa sahne yaptı 8×4 deodorantları.

Daha önce de Galata Kulesi’ni aynı amaçla kullanan firma, yeni çıkan iki farklı ürünü Güzel ve Çirkin – (Beauty & Beast) ‘in adına uygun olarak tasarladığı bu gösteriyi, bloggerlar ve davetlilerin katılımıyla hisarda gerçekleştirmiş. Görsel olarak çok etkileyici olmuş ama en basit pazarlama iletişimi kuralı olan bütünlük, entegrasyon yakalanamamış.

Gösterinin anlık olması nedeniyle izleyici sayısı sınırlı.

Viral etki göstermesi için bloggerlar çağrılmış ancak internetteki haberlerin hepsi aynı, birebir basın bülteninden alınıp yapıştırılmış.

Hazırlanan videonun viral bir özelliği yok, ne müziği ne hikayesi bizi paylaşmaya itmiyor.

Bu noktada markaya önerilerim bütçeleri dahilinde ünlü (celebrity) kullanımı ve bu kişinin Hisar’da bu gösteriyle karşılaşması gibi viral bir video hazırlamaları veya bütçeleri dahilinde bu gösterimi televizyon reklamıyla desteklemeleri olurdu. Nivea’yı da yöneten Beiersdorf firmasının bütçe yaratabileceği açık. Gençler sevdikleri dizinin reklam arasında bu görsellikle karşılaşsalardı ertesi gün gider üründen alırlardı eminim.

Yani advergame (veya bu spesifik adıyla projection mapping) uygulamamız çok güçlü değilse (her gün Taksim’in ortasında tekrarlayamıyorsak) mutlaka geniş hedef kitleye ulaşabilecek diğer yollarla desteklenmeli. Aksi halde ajansın başarı panosundan ileriye geçemez.

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