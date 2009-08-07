Facebook’un Birleşmiş Milletler Destekli İran Çıkarması; www.facebook.ir

Facebook’un İran’da yasaklı olduğunu biliyoruz. Yalnızca Facebook değil tabi, daha milyonlarca siteye girmek yasak ama Youtube’a girmek için DNS ayarlarıyla oynayan, ktunnel vtunnel spamlarla, tonla aptalca reklamla uğraşan bizler için de tanıdık bir manzara bu. İran’da DNS ayarlarıyla oynamanın cezası da muhtemelen çok daha caydırıcıdır, o yüzden önermiyorum kesinlikle!

Konumuza dönecek olursak, Birleşmiş Milletler Facebook’a “facebook.ir” isimli domain’i armağan etti. Şirket 2005’te “facebook.com” isimli domain’i $200.000 karşılığında aldıktan sonra diğer bir çok alan adını daha eline geçirmeye başladı ama daha önce “facebook.ir”e sahip olmadıkları bilinmiyordu. Birleşmiş Milletler İranlı bir adam olan Majid Karimian’ın sahibi olduğu alan adını Facebook’a vermesini emretti ve anlaşma gerçekleşti. Çok emrivaki gerçekleşen bu gelişme karşısında Majid Karimian’ın belli ki yapacak pek birşeyi yok belli ki. “Facebook.ir” isimli websitesinde kitap satıyormuş bu arada. Bu tür bir emrivaki açık bir şekilde WIPO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, kanunlarına aykırı olsa gerek, ve bu konudaki tavırlarını cidden merak ediyorum.

Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler de artık sosyal ağların önemini iyice kavramış olacak ki bu alandaki dev şirket olan Facebook’u da insan hakları ve barış koruyucu bir araç olarak benimsemiş. Diğer ilgi çekici nokta da Facebook’un İran’da hala sansürlü olması nedeniyle bu alan adını kullanamıyor olması. EMEA, yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da kullanıcı sayısını artırmaya çalışan Facebook’un bundan sonraki adımlarını da dikkatle takip etmeye devam ediyor olacağım.

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