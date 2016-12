Outdoor Reklamlar İstanbul'u Kirletiyor mu?

Geçenlerde bir blogda 2007 yılında Sao Paolo şehrinin Belediye Başkanı Gilberto Kassab”ın uygulamaya soktuğu “Clean City” (Temiz Şehir) uygulamasını gördüm. 11 milyonluk şehir bir süre sonra tamamen önemli bir kısmı illegal olan dış mecra reklamlarının etkisine girmişti, ve sağ görüşe sahip Kassab da görsel kirliliğe savaş açmış, çıkarttığı bir kanunla şehirdeki bütün dış mecra reklamları yasaklamıştı. Buna karşı çıkan Clear Channel”ın kampanyaları ters tepmişti çünkü bu uygulama şehir sakinlerinin da beğenisini toplamıştı. Olay kesinlikle çok ütopik, yani bu kadarını da kimse beklememiştir. İşte bu noktadan sonra 20 milyona yakın nüfusuyla İstanbul”un bu ağır dış mecra reklam yüküne daha ne kadar dayanabileceğini düşündüm. Örneğin, vapurla Beşiktaş”tan Kadıköy”e geçerken de gözümün resimdeki The Marmara Taksim”in tepesindeki reklama takılmasını gerçekten sevmiyorum.

Tahmin ediyorum ki bu konuda yapılmış ya da yapılacak araştırmalar hala İstanbul"un dış mecra reklam kullanımı konusunda kapasitesinin yüzde bilmem kaçında olduğunu söyleyecektir ama bu konuda yapılacak araştırmalara fazla da güvenim yok açıkçası. Tarihi olarak büyük bir geçmişi olan, dünya kültür başkenti olan İstanbul"u reklam spotları altında silikleştirmek beni bazen üzmüyor değil. İnternette de sitelerdeki reklamlar bazen rahatsız edici oluyor, ama onlar birer İstanbul değil tabi ki. Belediye"nin önemli bir gelir kaleminin bu reklamlar olduğunu tahmin edebiliyorum, ama reklam verilen mecra sayısı artınca bir yerden sonra bu reklamları hayatımızın birer parçası olarak algılamaya başlıyoruz ve bu reklamlar dikkat çekiciliğini yitiriyor. Berna"nın yazdığı yazıdaki gibi bir durak giydirmesi olmalı ki normalden daha fazla dikkatimizi çeksin.

Sonuç olarak, ben İstanbul”un reklama boğulmasını istemiyorum, tabi reklamlar tamamen kaldırılsın demek gibi bir düşüncemin olduğunu da düşünenlerin çıkmasını istemiyorum…

