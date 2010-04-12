Outdoor Reklamlar İstanbul'u Kirletiyor mu?

Geçenlerde bir blogda 2007 yılında Sao Paolo şehrinin Belediye Başkanı Gilberto Kassab”ın uygulamaya soktuğu “Clean City” (Temiz Şehir) uygulamasını gördüm. 11 milyonluk şehir bir süre sonra tamamen önemli bir kısmı illegal olan dış mecra reklamlarının etkisine girmişti, ve sağ görüşe sahip Kassab da görsel kirliliğe savaş açmış, çıkarttığı bir kanunla şehirdeki bütün dış mecra reklamları yasaklamıştı. Buna karşı çıkan Clear Channel”ın kampanyaları ters tepmişti çünkü bu uygulama şehir sakinlerinin da beğenisini toplamıştı. Olay kesinlikle çok ütopik, yani bu kadarını da kimse beklememiştir. İşte bu noktadan sonra 20 milyona yakın nüfusuyla İstanbul”un bu ağır dış mecra reklam yüküne daha ne kadar dayanabileceğini düşündüm. Örneğin, vapurla Beşiktaş”tan Kadıköy”e geçerken de gözümün resimdeki The Marmara Taksim”in tepesindeki reklama takılmasını gerçekten sevmiyorum.
Tahmin ediyorum ki bu konuda yapılmış ya da yapılacak araştırmalar hala İstanbul”un dış mecra reklam kullanımı konusunda kapasitesinin yüzde bilmem kaçında olduğunu söyleyecektir ama bu konuda yapılacak araştırmalara fazla da güvenim yok açıkçası. Tarihi olarak büyük bir geçmişi olan, dünya kültür başkenti olan More Here! cheap justin bieber tickets groggily wakes up from a nap on a yacht during his downtime in Ibiza, Spain, on Friday afternoon (August 1). İstanbul”u reklam spotları altında silikleştirmek beni bazen üzmüyor değil. İnternette de sitelerdeki reklamlar bazen rahatsız edici oluyor, ama onlar birer İstanbul değil tabi ki. Belediye”nin önemli bir gelir kaleminin bu reklamlar olduğunu tahmin edebiliyorum, ama reklam verilen mecra sayısı artınca bir yerden sonra bu reklamları hayatımızın birer parçası olarak algılamaya başlıyoruz ve bu reklamlar dikkat çekiciliğini yitiriyor. Berna”nın yazdığı yazıdaki gibi bir durak giydirmesi olmalı ki normalden daha fazla dikkatimizi çeksin.
Sonuç olarak, ben İstanbul”un reklama boğulmasını istemiyorum, tabi reklamlar tamamen kaldırılsın demek gibi bir düşüncemin olduğunu da düşünenlerin çıkmasını istemiyorum…
7 Responses to Outdoor Reklamlar İstanbul'u Kirletiyor mu?
FeRHaD April 14, 2010
Verdiğiniz bağlantıdaki gibi reklamlar pek kirletmiyor ve hatta renk katıyor. Ancak sıradan ve bu bağlantıdaki reklam örneğinin sıradanlaşması bir süre sonra reklamın amacına ters düşmesine sebep oluyor ki zaten ya dikkat çekmez hale geliyor ya da olumsuz etki veriyor. Resimdeki gibi reklamlar ise oldukça tekdüze sayılır ama mesela New York’un bilmem ne caddesindeki gibi (bilmiyorum caddeyi, bir yok var ve ikiye ayrılıyor, tam ortada da bir bina ve üzerinde reklam ekranları vs.) reklam alanları var ki kentle özdeşleşiyor, turistler vs. orada fotoğraf çektiriyor.
Bu olayda sayıca fazlaya gidilmemeli ve belli bir süreyle de reklamlar tazelenmeli. Tabi tek düze tabelalar yerine yaratıcı şekillerde olması çok daha iyi. Mesela şöyle.
Engin Bali April 14, 2010
Times Square!! Söylediklerine katılıyorum. New York’ta 2-3 ay kalma fırsatım oldu ve New York’ta yaşayan bir çok insanla tanıştım. Bir çoğunun ortak noktası Times Square ve benzeri turist dolu yerlerden gerçekten hiç hoşlanmamalarıydı… Yani, turistik açıdan times square artı bir değer katar, çünkü orası bir nevi Manhattan’ı temsil eder, renkli ve ışıklıdır. Mannattan Spider Man, Batman ve benzeri birçok kahramanla doludur, uzaylılar sürekli buraya gelir, göktaşları da Manhattan’a düşer. Bu renklilik şehirle uyumludur kısacası. Ama İstanbul’a pek yakıştıramıyorum ben bu kadar reklamı.
Bu arada İkea’nın bu yaratıcı çalışması Marketoloji’ye de konu oldu. Ben şahsen çok inanılmaz yaratıcı bulmadım. Çok güzel düzenlenmiş, önemli bir çalışma, emek falan var ama yaratıcılık konusunda çok tatmin olmadım ben. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur=)
Jawaya December 8, 2015
hangi sanate7ı hayatın gereklerini bu kadar gfczel şarkılarıyla inanslığa anlatır orhan baba bir baska toprağam olduğu ie7in onunla gurur duyuyorum SAMSUN DELİKANLISI SAMSUN UN BABASI fce7 kuşak dinliyoruz.
http://www.blrimages.net/ April 29, 2016
disse:Hi Dave.The “0″ thing is an already known bug. I’ll try to fix it as soon as I can. The options stuff is a result of the last fix I did – ironically, I know. I’ll have to fix it soon too.Thanks for your report.
http://www.lagauctions.com/ June 15, 2016
Jay, I don’t believe software has a nationality. And the concept of a “U.S.-based vendor” of software lots of tips, is meaningful only to tax accountants and immigration lawyers.But just for the sake pes patch, of discussion, why not publish your list of disdained American software.
http://carriers.myfreeip.me/ge_car_insurance_quote.xml July 20, 2016
July 5, 2009 10:34 PM by Anneta A Our favorite cookie is the first one I ever made as a bride: a sugar cookie with cream of tarter in the recipe. It is flaky-crisp and melts in your mouth. I still use the same scalloped cookie cutter.
http://www./ November 13, 2016
1:07 am, September 22, 2012|I don’t mind the monster, this looks great and I can’t wait to see it. I’ve seen waaay worse monsters in very good films. That poster is exciting.